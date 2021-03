Daimler will unter dem Druck globaler Klimaschutzziele sein Angebot schneller als bisher auf Elektrofahrzeuge umstellen. "Wir wollen die Elektrifizierung unseres Produktportfolios beschleunigen", kündigte Vorstandschef Ola Källenius am Mittwoch zur virtuellen Hauptversammlung an.

Den vollständigen Artikel lesen ...