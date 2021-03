Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 31.03.2021

Kursziel: 8,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung:

Aroundtown (AT) hat ihre Jahresergebnisse veröffentlicht und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, nachdem im Jahr 2020 Aktienrückkäufe in Höhe von EUR1 Mrd. durchgeführt wurden. Die Hauptkennzahlen entsprachen unserer Prognose und der 2020-Guidance. FFOPS 1 (nach Perpetuals) lag mit EUR0,27 aufgrund der Covid-19-Rückstellung und der hohen Veräußerungsaktivität unter dem Vorjahreswert (EUR0,38). Jetzt möchte das Unternehmen seine starke Cash-Position (JE20: EUR2,7 Mrd.) nutzen, um in diesem Jahr Aktien im Wert von bis zu EUR500 Mio. zu kaufen. Die neue Guidance für 2021 sieht eine Erhöhung des FFOPS 1 (Covid-19-bereinigt) um 7,5% bis 15% J/J vor, und AT wird ihre opportunistische Akquisitions- / Veräußerungsansatz fortsetzen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR8,60 bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.60 price target.





Abstract:

Aroundtown (AT) has published full year results and announced another share buy-back program after executing EUR1bn in buy-backs in 2020. Headline figures were in line with FBe and 2020 guidance. FFOPS 1 (after perpetuals) of EUR0.27 was below the prior year result (EUR0.38) due to the covid-19 provision and high disposal activity. Now the company wants to put its strong cash position (YE20: EUR2.7bn) to work and purchase up to EUR500m in stock this year. New 2021 guidance calls for a 7.5% to 15% Y/Y increase in FFOPS 1 (covid-19-adjusted), and AT will continue its opportunistic acquisition / disposal approach. We maintain our Buy rating and EUR8.6 price target.



