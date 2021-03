Der DAX ist erstmals in der Geschichte über 15.000 Punkte geklettert. Auch am Mittwoch bleibt die psychologisch wichtige Marke im Fokus. Die starken Autoaktien und zinssensitive Branchen wie die Versicherer und Banken treiben den Leitindex an, der trotz der sich verschärfenden Coronakrise auf Rekordjagd bleibt.Im aktuellen DAX-Check von DER AKTIONÄR TV erfahren Anleger, auf welche Marken sie jetzt achten müssen und wie es nach dem jüngsten Kursanstieg jetzt weitergehen könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...