Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung beschleunigt. Und das führt zu großen Veränderungen in der Arbeitswelt. Microsoft hat ermittelt, was das für Führungskräfte bedeutet. Satte 30.000 Führungs- und Fachkräfte aus 31 Ländern haben sich geäußert - und ihre Antworten geben einen umfassenden Ausblick darauf, was Arbeitgebende nach der Pandemie beschäftigen dürfte: Der Work Trend Index von Microsoft gibt Einblicke in die Gedankenwelt von Beschäftigten während des vergangenen Remote-Jahres der Coronakrise und identifiziert wichtige Trends. Eine Haupterkenntnis: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...