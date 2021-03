Die Landwirtschaft wird sich in den kommenden Jahren stark verändern, auch in diesem Sektor sollte der Trend hin zur Digitalisierung an Fahrt aufnehmen. Bayer hat sich mit der Übernahme von Monsanto auch die Digital-Farming-Sparte Climate Corporation einverleibt. Die Leverkusener erweitert hier nun die globale Präsenz.Wie Bayer am Mittwoch bekanntgegeben hat, wird die branchenführende digitale Landwirtschaftsplattform Climate FieldView in Südafrika eingeführt. Es handelt sich dabei um die erste ...

