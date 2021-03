Die Cenit AG (ISIN: DE0005407100) will der Hauptversammlung am 20. Mai 2021 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,47 Euro je Aktie auszuschütten. Im letzten Jahr wurde die Dividendenzahlung angesichts der COVID-19 Pandemie ausgesetzt, nachdem ursprünglich eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro je Aktie geplant war. Cenit will damit an die ursprüngliche Dividendenpolitik anknüpfen und 50 Prozent des Bilanzgewinns ...

