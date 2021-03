Der Swiss Market Index hat zuletzt wieder etwas an Dynamik verloren, was aus markttechnischer Sicht jedoch fast schon begrüssenswert ist. Nach wie vor folgt der SMI einem steigenden Kurskanal (grün), der den Preisen derzeit Luft bis etwa 11.200 / 11.250 lassen würde. Bereits an der 11.150er-Marke kam es zuletzt aber zu verstärkten Gewinnmitnahmen, die den Index stagnieren lassen. Dies ist nach dem ...

