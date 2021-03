Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag etwas zulegen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 64,42 US-Dollar. Das waren 0,44 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass US-Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,69 Prozent auf 60,81 Dollar.Nachdem sich die Lage in dem tagelang durch ein Schiff versperrten Suezkanal zu normalisieren scheint, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...