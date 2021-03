Inflationssignale, welche sich rund um den Globus bemerkbar machen, lassen auch Aktieninvestoren nicht kalt. Denn vielerlei Wachstumsaktien, wie es beispielsweise Aktien aus dem Technologiesektor sind, mussten im Hinblick auf den erwarteten Preisanstieg Verluste hinnehmen. Defensive Aktien scheinen in dem aktuellen Umfeld auch nicht besonders gefragt zu sein. In den Märkten lässt sich deshalb eine Sektor-Rotation hin zu zyklischen Aktien beobachten. Daraus könnten sich interessante Anlagemöglichkeiten ergeben.

Deutliche Inflationssignale

In vielen Regionen dieser Welt sind die Inflationssignale, die sich in den vergangenen Wochen vermehrt bemerkt gemacht haben, nicht mehr zu übersehen. Die weltweiten Impfkampagnen lassen die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung steigen; die Investitionsfreudigkeit und somit auch die Nachfrage nach Kapital steigen - und gehen mit einem Zinsanstieg an den Anleihenmärkten einher.

Höhere Rohstoffpreise werden oftmals als Vorboten für eine anstehende Inflation betrachtet. Ein Beispiel dafür ist Kupfer. Der Preis des Industriemetalls ist alleine in diesem Jahr schon um etwa 15 Prozent angestiegen und befindet sich nun auf einem Zehn-Jahres-Hoch.

