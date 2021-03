Die steigende Nachfrage nach grünen Energien spiegelt sich zunehmend auch in den Zahlen der Unternehmen wider. So blickt auch der Wind- und Solarparkprojektierer und -betreiber Energiekontor auf ein starkes Geschäftsjahr 2020 zurück. Die Zahlen könnten an der Börse für ein Ende der jüngsten Korrektur sorgen.Die Erlöse stiegen 2020 um satte 112 Prozent auf 135,1 Millionen Euro. Das EBT kletterte derweil massiv von 0,8 Millionen auf 31,3 Millionen Euro und unter dem Strich blieb mit 20,4 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...