Jahresabschluss 2020 - die Karlsberg Brauerei GmbH verzeichnet im Corona-Jahr 2020 einen Umsatz-Rückgang um 12,9 Mio. Euro auf 112,9 Mio. Euro. Das Ergebnis kann durch Kosteneinsparungen und erhöhte sonstige Erträge im Vergleich zum Vorjahr aber stabil gehalten werden. So liegt das adjustierte Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (adj. EBITDA) bei 21,3 Mio. Euro (Vorjahr: 19,7 Mio. Euro) und das adjustierte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (adj. EBIT) bei 12,5 Mio. Euro (Vorjahr: 10,2 Mio. Euro). Die adj. EBITDA-Marge kann auf 18,9 % (Vorjahr: 15,7 %) und die adj. EBIT-Marge auf 11,1 % (Vorjahr: 8,1 %) erhöht werden.

"In unserer Branche hat es dabei die Gastronomie und Zulieferer in besonderem Maße durch Hygieneauflagen und Schließungen hart getroffen. Das hat dort vor allem zu einem starken Rückgang im Fassbiergeschäft geführt. Im Gegensatz dazu sind die Markenumsätze im Lebensmitteleinzelhandel und in den Getränkefachmärkten ...

