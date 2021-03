Bei einem Testflug am Dienstag ist das Starship SN11 nach sechs Minuten Reisezeit explodiert. Erkannt wurde das erst, als Einzelteile auf die Erde regneten. SN12 steht kurz vor der Flugbereitschaft. Das Ende des Prototyps Starship SN11 kam plötzlich und unerwartet. Planmäßig muss die Rakete bereits zur Landung angesetzt haben, als sie aus noch ungeklärter Ursache in ihre Einzelteile zerfiel. An der Absturzstelle regnete es Einzelteile, die teils nicht größer als ein DIN-A4-Blatt waren. Dichter Nebel versperrt die Sicht Auch die Beobachter von Ort konnten nicht zur Aufklärung beitragen, ...

