Bonn (ots) -- Corona-Selbsttests sollen zusätzliche Sicherheit im Alltag schaffen- An rund 400 Standorten von Tank & Rast sind Corona-Selbsttests erhältlich*- Selbsttests sind speziell zur Anwendung von Privatpersonen bestimmtBonn (ots) - Ab sofort sind bundesweit an den rund 400 Standorten von Tank & Rast Corona-Selbsttests zum Stückpreis von 6,99 Euro erhältlich*. Die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte überprüften und freigegebenen Antigenteste sind zur Anwendung von Privatpersonen bestimmt und liefern bereits nach 15 Minuten ein Ergebnis.Die Handhabung des Corona-Selbsttests ist sehr einfach gehalten und lässt sich ohne Hilfe von Fachpersonal durchführen. Zudem erhält jeder Nutzer des Selbsttests umfassende Verbraucherinformationen per Beipackzettel. Ein QR-Code auf der Packung führt Anwender mit einem Smartphone zusätzlich auf eine Infoseite im Internet, auf der unter anderem ein Video die Anwendung des Tests zeigt.Mit dem bundesweiten Selbsttestangebot leistet Tank & Rast einen weiteren Beitrag für ein Mehr an Sicherheit in Alltagssituationen während der Pandemie. Die Selbsttests sind aber kein Ersatz für die geltenden Schutzkonzepte von Bund und Ländern, die es weiter strikt zu beachten gilt. Die Nutzer von Selbsttests sind außerdem dazu angehalten, nach jedem positiven Testergebnis immer einen PCR-Test zur Bestätigung des Selbsttestergebnisses wahrzunehmen.Bereits seit dem Start der Pandemie stellt Tank & Rast die Versorgung der Reisenden in den Tankstellen- und Raststätten durch Getränke, warme Speisen und "to-go"-Produkte sicher. Umfassende Hygienemaßnahmen in den Betrieben ermöglichen allen Reisenden einen sicheren Pausenstopp.* Nur solange Vorrat reicht; nur bei teilnehmenden StandortenÜber Tank & RastAutobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen in Deutschland. Sie betreibt mit ihren Franchisepartnern im deutschen Autobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 400 Raststätten (einschließlich ca. 50 Hotels). Rund 500 Millionen Reisende besuchen jedes Jahr die Servicebetriebe der Tank & Rast. Serways ist die Dienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht für konsequente Kundenorientierung und hohe Servicequalität. Rund 225 Raststätten tragen das Serways Logo, zudem gibt es zwölf Hotels unter der Marke Serways.