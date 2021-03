Die BKS mit Sitz in Klagenfurt hat 2020 einen Überschuss nach Steuern von 74,8 Mio. Euro erwirtschaftet. Wie Vorstandschefin Herta Stockbauer in einer online übertragenen Pressekonferenz am Mittwoch sagte, befinde sich die Bank damit auf dem Niveau von 2018. 2019 war ein Rekordjahr mit 92,9 Mio. Euro Überschuss. Die Bilanzsumme wuchs um 11 Prozent auf 9,9 Mrd. Euro, das Kreditwachstum sei mit einem ...

