Märkte am Mittwoch: DAX im Höhenflug - Varta im Erfolgsrausch

Der DAX schrieb am Dienstag wieder einmal Geschichte. Mit einem Tages-Hoch bei 15.029 Punkten wurde ein neues Rekordhoch erklommen. Am Mittwochmittag notiert der DAX nur knapp unter diesem Top. Neue Bestmarken liegen dementsprechend in der Luft.

DAX +0,0% 15.011 MDAX +0,5% 31.841 TecDAX +0,7% 3.383 SDAX +0,1% 15.534 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.922

RWE: Aktie gefragt

Am Mittwochmittag gibt es im DAX 17 Gewinner und 13 Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um rund ein Prozent nach oben.

Varta: So erfolgreich wie nie zuvor

In der zweiten Reihe wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55) verfolgt, die am Mittwochmittag zeitweise einen Gewinn von rund drei Prozent verzeichnet.

Trotz COVID-19 feierte Varta 2020 das erfolgreichste Geschäftsjahr in der 135-jährigen Unternehmensgeschichte. Nun will der Batteriehersteller weitere Rekordjahre folgen lassen.

