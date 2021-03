Lebenslauf des neuen Mitglieds des Verwaltungsrats der Valora Holding AG Felix Stinson Felix Stinson ist seit 2017 beim Family Office der Familie Ditsch in Mainz und Zürich für das Investment Management verantwortlich. Zuvor war der 35-jährige deutsch-amerikanische Doppelbürger über mehr als zwei Jahre bei der deutschen Niederlassung der BNP Paribas S.A. unter anderem als Portfolio-Manager für Leveraged-Finance-Transaktionen tätig. Zwischen 2010 und 2014 war er Quantitativer Analyst im Investment Banking bei der Deutschen Bank AG in New York und Frankfurt. Während seiner Ausbildung arbeitete er zudem bei der BASF SE/ BASF IT Services GmbH in Deutschland und Grossbritannien und anschliessend bei der IBM Deutschland GmbH. Felix Stinson verfügt über einen Master of Science in Finance and Investment der Rotterdam School of Management, Erasmus University. Ebenso hat er einen Bachelor in Mathematik der Technischen Universität Darmstadt und ein Diplom in Wirtschaftsinformatik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Felix Stinson ist Mitglied des Beirats der United Chocolate GmbH. Er wird im Valora Verwaltungsrat Ernst Peter Ditsch, Ankeraktionär des Unternehmens, vertreten und das Gremium in den Bereichen Finanzen und Investments verstärken.