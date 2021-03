Varta mit Geschäftszahlen, HSBC erweitert Produktpalette, Kostenloses Webinar zur Dividendensaison 2021

Werbung



Walgreens, Vantage Towers, Centene und viele mehr - HSBC erweitert seine Produktpalette um viele neue Basiswerte. Varta meldet Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Zum ersten Mal seit dem Börsengang wird eine Dividende ausgeschüttet. Erfahren Sie unserem kostenlosen Webinar, wie sich Dividenden auf Hebelprodukte auswirken.



Neben vielen weiteren spannenden Basiswerten haben wir nun auch die größte US-amerikanische Apothekenkette Walgreens Boots Alliance in unsere Produktpalette aufgenommen. Das Unternehmen beschäftigt rund 331.000 Mitarbeiter und betreibt weltweit mehr als 13.000 Apotheken. Auf die USA entfallen allein schon knapp 9000 Läden. Weltweite Lockdowns trafen den Konzern hart, da viele Läden schließen mussten. Doch Walgreens beteiligt sich mittlerweile auch an der Durchführung von COVID-19-Tests und der Impfung der Bevölkerung. Der Umsatz wuchs im vergangenen Geschäftsjahr von 136,9 auf 139,5 Mrd. US-Dollar. Allerdings brach der operative Gewinn um mehr als 70 Prozent auf 1,38 Mrd. US-Dollar ein. Im ersten Quartal zeigte sich ein ähnliches Bild: Der Umsatz kletterte um 5,7 Prozent auf 36,3 Mrd. US-Dollar, hier rutschte das Unternehmen nach einem operativen Gewinn von 1,01 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal mit einem Minus von 440 Mio. US-Dollar in die roten Zahlen. Auf welche weiteren Basiswerte HSBC nun Produkte anbietet, können Sie dieser Übersicht entnehmen.





Bei Varta läuft es rund: Für das vergangene Geschäftsjahr meldet der Batteriehersteller aus Ellwangen ein Umsatzwachstum von 140 Prozent auf 870 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um 147 Prozent auf 241 Mio. Euro. Ein Grund dafür ist die anhaltend hohe Nachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien, die in Hightech-Consumerprodukten zum Einsatz kommen. Varta profitiert darüber hinaus vom Trend zu immer kleineren und leistungsfähigeren Batterien im Knopfzellen-Format. Am Standort Ellwangen soll noch in diesem Jahr auf einer Pilotlinie eine neue hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Rundzelle produziert werden, die unter anderem in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen kann. Varta-Aktionäre dürfen sich zudem über die erste Dividende seit dem Börsengang freuen: Pro Aktie sollen 2,48 Euro ausgeschüttet werden. Von einer Dividende sind grundsätzlich auch Hebelprodukte auf die Varta-Aktie betroffen. Welchen Einfluss Dividenden auf die Preisbildung von Hebelprodukten haben, das erklärt Ihnen unser Referent Julius Weiß in unserer Live-Veranstaltung am 31.03.2021 um 16 Uhr. Hier geht's zum Webinar.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?