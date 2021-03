DGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Hauptversammlung

Northern Data AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital



31.03.2021 / 12:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AD HOC



Northern Data AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Frankfurt am Main - 31. März 2021 - Der Vorstand der Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 563.968 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen. Dies entspricht bis zu 3,55 % des derzeitigen Aktienkapitals. Die Aktien werden gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre ausgegeben. Die Aktien werden zu einem Platzierungspreis von EUR 107,63 pro Aktie und damit 5 % über dem XETRA-Schlusskurs vom Vortag ausgegeben; der gesamte Bruttoemissionserlös beträgt somit bis zu ungefähr EUR 60,7 Mio. Dieser dient zur Stärkung der Bilanz und Erweiterung der Aktionärsstruktur und soll für die Beschleunigung des Wachstums der bestehenden Geschäftsaktivitäten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. An der Kapitalerhöhung beteiligen sich im wesentlichen Umfang strategische Finanzinvestoren. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr der Börse München (m:access) einbezogen werden. Die Notierungsaufnahme und Lieferung der Aktien finden voraussichtlich am 7. April 2021 statt. Die Belieferung der qualifizierten Anleger im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt auf Basis einer Wertpapierleihe, die ein Bestandsaktionär an Hauck & Aufhäuser gewährt hat und die nach Durchführung der Barkapitalerhöhung zurückgeführt werden soll. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung (Accelerated Bookbuilding), die unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird, qualifizierten Investoren angeboten werden. Hauck & Aufhäuser begleitet die Kapitalerhöhung in der Rolle als Sole Bookrunner. Die Gesellschaft plant im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie auch weitere Kapitalmaßnahmen, insbesondere evtl. auch kurzfristig Sachkapitalerhöhungen zum Erwerb u. a. von Beteiligungen und weiteren Vermögenswerten, durchzuführen und wird daher im Rahmen einer für den 28. April 2021 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung eine Erneuerung des genehmigten Kapitals vorschlagen.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



Pressekontakt:

Dr. Hans Joachim Dürr

Head of Corporate Communications

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: hans.duerr@northerndata.de

Telefon: +49 69 348 752 89



Wichtiger Hinweis:

Die neuen Aktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Verteilung in oder in den Vereinigten Staaten, einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, bestimmt. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de