Nachdem die Allgemeinmedizinerin Dr. Susanne Oppermann (Klara Höfels) in ihrer Praxis tot aufgefunden wurde, nehmen Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (Florian Martens) Ermittlungen auf. "Gute Besserung", die 84. Folge der Samstagskrimireihe "Ein starkes Team", zeigt das ZDF am Samstag, 3. April 2021, 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek steht der Film bereits ab Freitag, 2. April 2021, 10.00 Uhr, zur Verfügung. Das Drehbuch schrieb Leo P. Ard, Regie führte Johannes Grieser. Neben dem "starken Team" mit dabei sind Kollege Sebastian Klöckner (Matthi Faust), Teamchef Reddemann (Arnfried Lerche), Gerichtsmedizinerin Dr. Gabriele Simkeit (Eva Sixt) und Sputnik (Jaecki Schwarz). In Episodenrollen spielen Sophie von Kessel, Hans-Werner Meyer, Danielle Barkay, Klara Höfels, Lisa Hrdina, Andreas Schröders, Gisa Flake und andere.Gemeinsam mit der Spurensicherung stellt das "starke Team" fest, dass die Ärztin Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der Computer fehlt, der Medikamentenschrank und der Schrank mit Patientenakten wurden aufgebrochen. Hat sich ein Junkie Zutritt verschafft, oder wollte sich ein ehemaliger Patient für einen Behandlungsfehler rächen?In der Praxis von Susanne Oppermann arbeitet seit zwei Jahren auch Dr. Vanessa Seidel (Sophie von Kessel). Sie hätte die Praxis übernehmen sollen, wenn Frau Dr. Oppermann wie vorgesehen in einigen Monaten in Ruhestand gegangen wäre. Otto und Linett lassen sich von Arzthelferin Esther Levy (Danielle Barkay) alle Patienten nennen, bei denen es Streit oder eine Auseinandersetzung mit der Ärztin gegeben hat. In Verdacht gerät zunächst die Imbissbuden-Besitzerin Diana Wolf (Gisa Flake), die Oppermann wegen eines Behandlungsfehlers bei ihrer Tochter beschuldigt hatte. Doch auch Kollegin Vanessa Seidel, Apotheker Robert Kleber (Andreas Schröders) und Pharmavertreter Hainer Waschinski (Hans-Werner Meyer) rücken für das starke Team in den Kreis der Verdächtigen.