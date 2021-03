DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 17 / 2021)



31.03.2021 / 12:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



31. März 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 17 / 2021) Dinslaken, Deutschland, 31. März 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines weiteren Phase-II-Auftrags bekannt. Der Kunde ist ein großes Sozialunternehmen bestehend aus 23 Häusern. Darunter fallen Alten- und Pflegeheime mit stationärer, teilstationärer, Tages- und Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen sowie Mehrgenerationenwohnhäusern und Wohngemeinschaften für ältere Menschen. Das Unternehmen wird mit "iTWO fm" - der CAFM-Lösung (Computer-Aided Facility Management) der RIB-Plattform - die Instandhaltung der einzelnen Häuser managen sowie das Mietmanagement aller Wohnungen inklusive der daran gekoppelten Services abwickeln. Michael Heinrichs, Geschäftsführer der RIB IMS: "Mit "iTWO fm" hat unser Kunde die Möglichkeit, die drei relevanten Schwerpunkte Mietmanagement, Instandhaltung und -setzung und die Dokumentation nach dem Medizinproduktegesetz zu implementieren. Zusätzlich kann die ordnungsgemäße Dokumentation aller Medizinprodukte inklusive durchgeführter Mitarbeiteranweisungen auf konkreten medizintechnischen Geräten sichergestellt werden. Mit Hilfe unserer RIB-Plattform und der modernen iTWO-Technologie kann das Sozialunternehmen seine Strategie zum intelligenten Gebäude 4.0 in den kommenden Jahren erreichen. Wir freuen uns sehr diesen Weg begleiten und prägen zu dürfen." Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

31.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de