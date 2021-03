Newsfeuerwerk bei Xiaomi: Die Chinesen erklärten, ein Elektroauto zu bauen und stellten ein Falthandy vor, das die Fachpresse als "Alptraum" für Samsung und Co und Anspruch auf die Smartphone-"Weltherrschaft" bezeichnet. Inside digital schreibt: "Jetzt legt Xiaomi noch einmal nach und präsentiert ein Smartphone, das die letzte Bastion der Konkurrenz stürmt. Die der Handys mit faltbarem Display."Mindestens so spannend: Xiaomi verriet, dass man zehn Milliarden Dollar in die Entwicklung eines eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...