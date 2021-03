Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac will mehr als 100 Millionen Corona-Impfdosen in Heidelberg herstellen lassen. Mehr als 50 Millionen Dosen sollen noch in diesem Jahr produziert werden, wie CureVac am Dienstag auf seiner Homepage mitteilte. CureVac und der Schweizer Pharma-Auftragsfertiger Celonic schlossen dazu eine Kooperation ab. Celonic hat neben dem Hauptquartier in Basel einen Standort in Heidelberg."Die Herstellung ausreichender Impfstoffmengen ist für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ...

