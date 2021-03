(shareribs.com) New York 31.03.2021 - Bei Morgan Stanley wurde ein kurzes Update zu den Einschätzungen zu Tesla veröffentlicht. Darin wird eine rasant steigende Produktion des Cybertrucks erwartet. Das Kursziel blieb derweil unverändert. Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas hat sich am Dienstag in einem kurzen Update zu den Aussichten für Tesla geäußert. In dem Dokument teilte Jonas mit, dass man eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...