ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse nach der Liquidation eines Hedgefonds in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,10 Franken belassen. Analyst Daniele Brupbacher schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, er bleibe nun zunächst an der Seitenlinie. Sein Kursziel und seine Schätzungen berücksichtigten die Folgen des Aus für den Hedgefonds und der Insolvenz der Greensill Bank für die Credit Suisse bislang noch nicht. Es blieben viele Fragen offen, nicht zuletzt mit Blick auf die Ausschüttungen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 21:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 21:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

CREDIT SUISSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de