In der "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Natalie Lemke von Körber Digital. Natalie Lemke leitet das Marketing bei Körber Digital. Mit ihrem Team in Berlin und Porto unterstützt sie den knapp 200 Mitarbeiter starken SaaS-Company-Builder bei der Vermarktung KI-gestützter Lösungen für die Produktionseffizienz in der Industrie. Zuvor studierte sie BWL und Chinesisch, leitete das Marketing eines Familienunternehmens in Peking und Hongkong und begleitete dessen digitale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...