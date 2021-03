DGAP-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

31.03.2021

Im Geschäftsjahr 2020 hat die DocCheck Gruppe einen Umsatz in Höhe von 63,1 Millionen Euro (vorläufige Zahlen 62,6 bis 63,0 Millionen Euro) und einen EBIT in Höhe von 13,8 Millionen Euro (vorläufige Zahlen 13,5 bis 13,8 Millionen Euro) erzielt. ??



Für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziert die DocCheck Gruppe einen Umsatz in Höhe des Vorjahres. Die Prognose für das EBIT liegt bei 9,2 bis 10,0 Millionen Euro.?? Die Prognose steht unter dem Vorbehalt eines weiterhin positiven Geschäftsverlaufs im DocCheck Shop und einer anhaltend guten Nachfrage in den anderen Geschäftsbereichen. Sie basiert auf der internen Businessplanung und fortlaufenden Updates und kann durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflusst werden.





Kontakt:

DocCheck AG

Tanja Mumme

Leiterin Corporate Communications

Vogelsanger Str. 66

D - 50823 Köln

fon: +49(0)221 92053-139

fax: +49(0)221 92053-133

mailto:tanja.mumme@doccheck.com

