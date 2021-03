Fondsmanager gibt es etliche, doch nur die wenigsten schaffen es, dauerhaft ihren Vergleichsindex zu schlagen. Auch die Zahl der Analysten geht in die Tausende, und auch hier gibt es große Unterschiede, was die Qualität der Empfehlungen angeht. DER AKTIONÄR nennt ihnen die Tipps der Elite-Analysten.Wie gut die Expertise der Profis wirklich ist, wertet seit Jahren das Portal Tipranks aus. Platz 1 im Ranking belegt aktuell Quinn Bolton, seit 2004 in den Diensten von Needham & Company. Der Experte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...