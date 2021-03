NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hennes & Mauritz (H&M) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatzanstieg zu konstanten Wechselkursen sei ermutigend, schrieb Analyst Richard Edwards in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Vor allem wenn man berücksichtige, dass rund 30 Prozent aller Filialen zum Ende des Quartals geschlossen gewesen seien. Die gegenwärtige Konsensschätzung für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr der Modekette dürfte jedoch unverändert bleiben./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 08:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

H&M-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de