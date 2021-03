DGAP-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

coinIX GmbH & Co. KGaA: Blockchain-Investor coinIX beschließt Kapitalerhöhung



31.03.2021 / 15:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 31. März 2021 - Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der coinIX GmbH & Co. KGaA haben beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung eines von der Hauptversammlung beschlossenen genehmigten Kapitals durchzuführen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung sollen bis zu 1 Mio. neue Aktien unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre platziert werden, das Bezugsangebot mit dem Ausgabepreis wird nach Gestattung des hierzu erforderlichen Wertpapierinformationsblattes (WIB) noch im April 2021 veröffentlicht werden.



Kontakt:

Felix J. Krekel, Geschäftsführer der coinIX Capital GmbH

E-mail: fk@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: +49 173 7 22 23 24



Moritz Schildt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der coinIX GmbH & Co. KGaA

E-mail: ms@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: +49 160 973 971 41 31.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de