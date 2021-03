DJ PTA-News: 4SC AG: 4SC & Immunic unterzeichnen Vereinbarung zum Erwerb der Umsatzbeteiligungen für Immunic's Hauptproduktkandidaten IMU-838

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

New York und Planegg-Martinsried (pta036/31.03.2021/14:50) - 4SC AG (FWB Prime Standard: VSC) und Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das selektive, oral verfügbare Immunologie-Therapien zur Behandlung chronischer Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten entwickelt, gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt, nach der Immunic seine verbleibende Verpflichtung einer Umsatzbeteiligung in Höhe von 4,4% auf den Nettoumsatz des selektiven, oralen DHODH-Inhibitors IMU-838 durch eine Ausgleichszahlung in Höhe von 17,25 Millionen USD begleichen wird. Die Ausgleichzahlung wird von Immunic zu 50% in bar und zu 50% in Stammaktien geleistet.

Immunic hat seinen Hauptproduktkandidaten IMU-838 im September 2016 im Rahmen eines Asset-Kaufvertrages von der 4SC AG erworben. 4SC erhielt dafür eine Einmalzahlung sowie künftige Meilensteinzahlungen und eine Beteiligung am Nettoumsatz über einen bestimmten Zeitraum. Mit Abschluss dieser Transaktion verbleiben keine weiteren Zahlungsverpflichtungen zwischen 4SC und Immunic.

Dr. Jason Loveridge, Chief Executive Officer bei 4SC, fügte hinzu: "4SC freut sich sehr über den Abschluss dieser Transaktion. Sie stellt Finanzmittel für unsere eigenen Onkologieprogramme bereit, die keine Verwässerung zur Folge haben, und verlängert unsere Liquiditätsreichweite bis weit in das zweite Halbjahr 2022. Im Jahr 2021 erwarten wir spannende Daten aus einigen wichtigen Domatinostat-Programmen, wie z.B. DONIMI im Bereich der neoadjuvanten Therapie. Die Transaktion wird uns helfen, diese und andere wichtige Studien im Bereich des Merkelzellkarzinoms voranzutreiben."

"Der Abschluss dieser Vereinbarung mit 4SC ist von entscheidender Bedeutung, da das zukünftige Umsatzpotenzial unseres Hauptproduktkandidaten IMU-838 nun zu 100% bei uns liegt", kommentierte Dr. Daniel Vitt, Chief Executive Officer und President von Immunic. "Gestützt durch die exzellenten Daten aus unserer Phase-2-Studie ,EMPhASIS' in schubförmig-remittierender Multipler Sklerose (relapsing-remitting multiple sclerosis, RRMS) planen wir nun, in der zweiten Hälfte dieses Jahres eine Phase-3-Studie zu starten. Wir freuen uns darauf, unsere Pipeline weiter voranzutreiben, wobei der Erwerb der Umsatzbeteiligungen uns in die Lage versetzen wird, das volle Marktpotenzial von IMU-838 auszuschöpfen - nicht nur zur Behandlung von RRMS, sondern auch als potenzielle neue Therapieoption für Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, COVID-19 und primär sklerosierende Cholangitis. Für unsere Aktionäre schaffen wir so einen erheblichen Zukunftswert."

- Ende der Pressemitteilung -

Weitere Informationen

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen https://www.4sc.de/ entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen. Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: http://www.4sc.de/produktpipeline/ resminostat/ und http://www.4sc.de/produktpipeline/4sc-202/.

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.

4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 48 Mitarbeiter (Stand: 31. Dezember 2020) und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A14KL72).

Über Immunic, Inc.

Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das über eine Pipeline von selektiven, oral verfügbaren Immunologie-Therapien zur Behandlung chronischer Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen verfügt. Immunic entwickelt drei Small Molecule-Produkte: Das am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsprogramm, IMU-838, ist ein selektiver Immunmodulator, der den intrazellulären Stoffwechsel von aktivierten Immunzellen hemmt, indem er das Enzym DHODH blockiert und der eine Wirtszell-basierte antivirale Wirkung zeigt. IMU-838 wird derzeit als Behandlungsoption für Multiple Sklerose, Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, COVID-19 sowie primär sklerosierende Cholangitis entwickelt. IMU-935, ein selektiver inverser Agonist des Transkriptionsfaktors ROR?t, soll zur Behandlung von Schuppenflechte und Guillain-Barré-Syndrom entwickelt werden. IMU-856, das auf die Wiederherstellung der intestinalen Barrierefunktion abzielt, soll gegen Krankheiten entwickelt werden, die mit einer Dysfunktion der Darmbarriere einhergehen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.imux.com/.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakte

Immunic, Inc. Jessica Breu Head of Investor Relations and Communications +49 89 2080 477 09 mailto:jessica.breu@imux.com

4SC AG

+49 89 700763 0

mailto:ir-pr@4sc.com

(Ende)

Aussender: 4SC AG Adresse: Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg-Martinsried Land: Deutschland Ansprechpartner: 4SC AG Tel.: +49 89 700763-0 E-Mail: ir-pr@4sc.com Website: www.4sc.de

ISIN(s): DE0005753818 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1617195000173 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2021 08:50 ET (12:50 GMT)