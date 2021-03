Auch drei Wochen nach der jüngsten Umstellung sind wir bei unseren beiden "DAX-wikifolios" unverändert "Hebel Long" positioniert. Der als Benchmark dienende deutsche Leitindex ist seitdem von ca. 14360 Punkten auf über 15000 Punkte gestiegen. Entsprechend positiv verlief in dieser Phase die Performance der beiden über das zugehörige Indexzertifikat von Lang & Schwarz investierbaren Musterdepots.Das aktuell mit einem zweifach gehebelten DAX-ETF bestückte wikifolio PLATOW Trend & Sentiment konnte in diesem Zeitraum um 8,6% zulegen. In dem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 arbeiten wir in den "Hebel Long"-Phasen mit einem vierfach gehebelten Faktor-Zertifikat auf den DAX. Dadurch betrug das Kursplus der vergangenen drei Wochen hier sogar mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...