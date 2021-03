Wetteren, Belgien (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Produktionsdienstleistungen, freut sich, die Erweiterung der Produktionsvereinbarung mit AstraZeneca um die Herstellung von Arzneimitteln bekannt zu geben.Diese Vereinbarung erweitert den Umfang des Dienstleistungsangebots von Aji Bio-Pharma für AstraZeneca um die aseptische Abfüllung in der Anlage in San Diego, Kalifornien, zusätzlich zu den Herstellungsdienstleistungen für kleine Moleküle, die in Belgien stattfinden.Wir freuen uns, unsere Fertigungsvereinbarung mit AstraZeneca zu erweitern und ihnen zusätzliche Services bieten zu können", sagte Magnus Busch, Global Account Manager, Ajinomoto Bio-Pharma Services. "Unser Team in San Diego ist stolz darauf, gemeinsam mit unseren belgischen Kollegen AstraZeneca zu unterstützen. Diese erweiterte Vereinbarung untermauert unser Engagement, ein wichtiger, vertrauenswürdiger und innovativer Partner für unsere Kunden zu sein."Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma ServicesAjinomoto Bio-Pharma Services ist ein voll integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, das umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung, cGMP-Herstellung und aseptische Abfüllung von APIs und Zwischenprodukten für kleine und große Moleküle anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine breite Palette innovativer Plattformen und Fähigkeiten für präklinische und Pilotprogramme bis hin zu kommerziellen Mengen, einschließlich der Corynex® Proteinexpressionstechnologie, Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Arzneimittelkonjugationen (ADC), hochwirksame APIs (HPAPI), Biokatalyse, Herstellung im kontinuierlichen Fluss und mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services ist bestrebt, ein hohes Maß an Qualität und Service zu bieten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Weitere Informationen: www.AjiBio-Pharma.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpgPressekontakt:Kontakt bei Ajinomoto: info@us.ajibio-pharma.comOriginal-Content von: Ajinomoto Bio-Pharma Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132283/4879089