München (pta041/31.03.2021/16:00) - amalphi AG gibt vollständige Platzierung der Wandelanleihe bekannt

München, 31. März 2021 (15:10 CET/CEST) - Die amalphi AG hat gibt heute bekannt, dass die Ende Februar ausgegebene Wandelanleihe im Volumen von Euro 2 Mio. vollständig platziert ist. Die Wandelanleihe hat einen Kupon von 4% und eine Laufzeit von drei Jahren. Der Wandlungspreis beträgt EUR 5,00 je Aktie, so dass bei vollständiger Wandlung Stück 400.000 neue Aktien geschaffen werden, dies entspricht ca. 3,8% des aktuellen Grundkapitals von Euro 10.420.891.

Aussender: amalphi ag Adresse: Uhlandstraße 3, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

