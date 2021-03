Von Zero to Hero und dann retour: NEL stellt die Nerven der Anleger auf eine harte Probe. Der Aktienkurs brach in den vergangenen acht Wochen um in der Spitze 38 Prozent an Wert ein und hat sich erst in den letzten Tagen etwas erholt. Die Gretchenfrage: Ist dieser Erholung nachhaltig?Zumindest die Analysten der Citigroup haben eine klare Einschätzung, für sie ist NEL neben Vestas ein "Top-Pick" unter den europäischen ESG-Aktien und gehört daher ins Depot. Barclays hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet ...

