Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag sind zwei neue Active Exchange Traded Funds von Fidelity International über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF - Inc (ISIN IE00BM9GRM34/ WKN A2QKWP) würden Anleger in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit weltweitem Investment-Grade unterschiedlicher Laufzeiten investieren. Bei der Auswahl werde eine Multi-Faktor-Strategie eingesetzt, bei der quantitative sowie qualitative Merkmale wie Wertigkeit, Qualität und Dynamik der emittierenden Unternehmen berücksichtigt würden. Ziel des Active ETFs sei es, den Referenzindex Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index zu übertreffen. ...

