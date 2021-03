Wir leben wirklich in einer verrückten Zeit. Da nimmt das Pandemie-Desaster in unserem Land kein Ende und der DAX klettert von Rekord zu Rekord. Heute versuchen Mick und Jürgen einmal mehr, diesen Sachverhalt von vorn, hinten sowie oben und unten zu beleuchten. Vielleicht hängt die aktuelle Stärke unserer Standardwerte auch mit den Dividenden-Stars zusammen. Wenn man schon keine Rendite mit Geldwerten mehr erzielen kann, dann investiert man lieber in Allianz & Co. Dabei macht es den Anlegern offensichtlich nicht mal sorgen, dass ein(e) "grüne(r)" BundeskanzlerIn immer wahrscheinlicher wird. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.