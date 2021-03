Berlin (ots) - Frank Elstner im Gespräch mit Menschen, die wie er mit der Diagnose Parkinson leben - wer das live erleben möchte, kann sich unter www.welt-parkinson-tag.org kostenlos registrieren. Der digitale Welt-Parkinson-Tag wird am 14. April 2021 von 15 - 18 Uhr von der Parkinson Stiftung gemeinsam mit Partnern angeboten, um auf die Erkrankung und die Situation von Betroffenen aufmerksam zu machen. Patienten und deren Angehörige sowie andere Interessierte und Unterstützer der Stiftung haben außerdem Gelegenheit, sich bei Experten aus Medizin und Wissenschaft über aktuelle Fortschritte der Parkinson-Forschung zu informieren und Fragen dazu zu stellen. Die richtige Gestaltung der Wohnung für Menschen mit Parkinson ist ein weiteres Thema, an dem sich der Malteser Hilfsdienst, die Deutsche Parkinson Vereinigung sowie die Thiemann Stiftung beteiligen.Weitere Informationen zum Programm: https://parkinsonstiftung.de/news-1/welt-parkinson-tag-2021Hier (https://www.parkinson-gesellschaft.de/images/fotos/Frank_Elstner_hires.JPG) finden Sie das Foto von Frank Elstner. Bitte verwenden Sie es unter Nennung des Urhebers: Frank Elstner: © DPG/SWR/Jacqueline Krause-Burberg.Wir freuen uns über einen Hinweis auf Ihre Veröffentlichung oder die Zusendung eines Belegs.Die Parkinson Stiftung setzt darauf, über die Krankheit umfassend zu informieren und die weitere Erforschung möglicher Therapieformen voranzutreiben. Die Stiftung wurde 2019 von der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen e.V. gegründet. Ihr Sitz ist in Berlin. www.parkinsonstiftung.deDie Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG) fördert die Erforschung der Parkinson-Krankheit und verbessert die Versorgung der PatientInnen. Organisiert sind in der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaft Parkinson-ÄrztInnen sowie GrundlagenforscherInnen. Die Zusammenarbeit dieser beiden Zweige ist entscheidend für die Fortschritte in Diagnostik und Therapie. www.parkinson-gesellschaft.de1. Vorsitzender: Prof. Dr. Günter Höglinger, Hannover 2. Vorsitzende: Prof. Dr. Karla Eggert, Marburg 3. Vorsitzender: Prof. Dr. Alexander Storch, Rostock Schriftführer: Prof. Dr. Rüdiger Hilker-Roggendorf, Recklinghausen Schatzmeister: Prof. Dr. Dirk Woitalla, Essen Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen e.V. Hauptstadtbüro: Reinhardtstr. 27 C, 10117 BerlinPressekontakt:Pressestelle der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen e.V. (DPG)c/o albertZWEI media GmbH Dipl.-Biol. Sandra WilckenTel.: +49 (0) 89 46148611E-Mail: presse@parkinson-gesellschaft.deWeitere Informationen: www.parkinson-gesellschaft.de/presseOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116714/4879169