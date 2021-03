45 Jahre Apple: Der 2-Billionen-Konzern

Happy Birthday Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005)! Am 1. April hat der Apfel-Konzern Geburtstag. Er wird in diesem Jahr 45. Erstaunlich, wie sich das Unternehmen aus einem Startkapital in Höhe von 1300 US-Dollar zu einem 2-Billionen-Konzern entwickelt hat.

Apple hat viele zu Aktien-Millionären gemacht

Aus dem geringen Anfangskapital ist in viereinhalb Jahrzehnten - trotz einiger teils existenzbedrohender Rückschläge - einer der wertvollsten Technologiekonzerne der Welt entstanden, der heute einen Börsenwert von mehr als 2 Bio. US-Dollar verzeichnet und viele seiner Aktionäre zu Millionären gemacht hat.

Die Apple-Aktie startete den Börsenhandel am 12. Dezember 1980 mit einem Kurs von 22,00 US-Dollar beziehungsweise Split-bereinigt 0,10 US-Dollar.

Ausgehend vom aktuellen Kurs (120 US-Dollar) legte die Aktie seitdem im Schnitt um 19 Prozent jährlich zu. Wer damals beim Börsendebüt mit nur 1.000 US-Dollar eingestiegen ist, freut sich damit heute über einen Anteilswert von rund 1,2 Mio. US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...