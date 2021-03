Berlin (ots) - Der Fall ist brisant, wenn auch nicht überraschend: Sächsische Elite-Polizis- ten haben massiv Munition geklaut und damit ein nicht genehmigtes Trai- ning auf einem Schießplatz in Güstrow bezahlt. Und zwar bei einem mut- maßlich zeitweisen Mitglied der extrem rechten Prepper-Gruppe "Nord- kreuz" und Kollegen des "Nordkreuz"-Gründers. Dass der Schießplatz nicht nur von allen möglichen Spezialeinheiten für Trainingsrunden besucht wurde, sondern offenbar auch extrem rechten Vernetzungsbestrebungen diente, scheint mittlerweile ein offenes Geheimnis. Das neue Wissen über das Verhalten der sächsischen Beamten ergibt in dem "Nordkreuz"-Kom- plex weitere Fragen: Was hatte der Empfänger der Munition damit vor? Welche Spezialeinheiten aus anderen Bundesländern hatten ebenfalls il- legal Munition abgezwackt und zu dem Schießplatz verbracht? Inwiefern gab es Kontakt zwischen "Nordkreuz" und den Polizisten? Wer hatte Kon- takt zu dem Netzwerk? Und wer wusste davon?



Zwei "Nordkreuz"-Mitgliedern wirft die Bundesanwaltschaft bisher Ter- ror vor. Die Ermittlungen müssten nun zügig ausgeweitet werden. Doch dafür fehlt politischer Wille. Die Zerschlagung der rechten Netzwerke in den Sicherheitsbehörden wird ohne öffentlichen Druck nicht gelingen.



Pressekontakt:



nd.DerTag / nd.DieWoche

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/4879189

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de