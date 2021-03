Im ersten Quartal hat der DAX kräftigt zugelegt und damit seine positive Performance aus dem letzten Jahr fortgesetzt. In einem eher ruhigen Handel wurde eine neue Bestmarke heute jedoch um drei Punkte verpasst. Anleger wagten sich nach der jüngsten Rekordjagd nicht mehr groß aufs Börsenparkett und so pendelte der Leitindex am letzten Handelstag des ersten Quartals im engen Rahmen um den Schlusskurs vom Dienstag. Bei den Gewinnern der gestrigen Aufwärtsbewegung und einzelnen Nebenwerten gab es aber ...

