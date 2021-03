Heute geht der Kampf um die 15000 weiter und was soll ich sagen, die Shortpositionen sind immer noch sehr hoch.Heute geht der Kampf um die 15000 weiter und was soll ich sagen, die Shortpositionen sind immer noch sehr hoch. Die Spekulanten denken weiterhin der DAX wird fallen. Der DOW angelt sich weiter an der oberen Trendlinie entlang. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...