Das vielleicht wichtigste Ereignis war heute eine Aussage von EZB-Chefin Christine Lagarde, die an die "Draghi-Drohung" aus dem Jahr 2012 erinnert: sie und die EZB würden alles tun, so Lagarde, damit die Anleihemärkte nicht mit ihrer Wette auf einen Anstieg der Renditen Erfolg haben ...

