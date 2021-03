Ziel ist es, die Kosten für die Einführung und Einhaltung von ISO 20022 zu reduzieren, indem maßgeschneiderte Übersetzungsmöglichkeiten für ISV-Produkte angeboten werden

Fiorano Software, ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Enterprise Integration Middleware, API Management und Bankentechnologie, hat heute den Start eines ISO 20022-Partnerprogramms für unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendors, ISV) bekannt gegeben. Das Partnerprogramm für ISV im Banken- und Finanzdienstleistungssektor zielt darauf ab, die Kosten für die Einhaltung von ISO 20022 für unabhängige Softwareanbieter zu reduzieren. Zu diesem Zweck werden bestehende ISV-Produkte sofort für SWIFT CBPR+ und andere ISO 20022-Systemspezifikationen vorbereitet.

In der Bankenwelt gibt es eine Vielzahl von ISV-Produkten, von denen erwartet wird, dass sie CBPR+ und andere ISO 20022-Systemspezifikationen erfüllen. Oft geben Finanzinstitute den Aufwand für die Kompatibilität an ihre ISV weiter", sagt Biju Suresh Babu, Managing Director Banking and Financial Services bei Fiorano Software. Der Fiorano ISO 20022 Accelerator (FIA) ist schon jetzt eine von SWIFT gelistete "CBPR+"-fähige Anbieterlösung und kann sofortige Kompatibilität ohne Unterbrechung bieten."

Da SWIFT davon ausgeht, dass die Banken im Netzwerk bis November 2022 für grenzüberschreitende Zahlungen ISO 20022-konform sein werden, migrieren außerdem mehrere Marktinfrastrukturen auf ihre Version von ISO 20022. Der Fiorano ISO 20022 Accelerator, ein anerkanntes Übersetzungstool, ermöglicht die mühelose Übersetzung bestehender Systeme von MT/FIN nach MX/ISO 20022 und zurück. FIA ist nicht nur CBPR+-fähig, sondern unterstützt auch mehrere andere Marktinfrastruktur-Spezifikationen für ISO 20022 und bietet Finanzinstituten die Möglichkeit, mit einer taktischen, kostengünstigen und einfachen übersetzungszentrierten Lösung zu beginnen, die im Laufe der Zeit zu einer strategischen, organisationsweiten Anreicherung von Daten im ISO 20022-Format erweitert werden kann.

Über Fiorano: Fiorano Software (gegründet 1995) ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von hybriden Integrations- und API-Technologien, die Interoperabilität, Rentabilität und neue Einnahmequellen ermöglichen. Fiorano operiert über seine weltweiten Niederlassungen und ein globales Netzwerk von Technologiepartnern und Wiederverkäufern. Globale Unternehmen wie AT&T Wireless, Federal Bank, NASA, Bank of Kigali, Commercial Bank of Africa, Canadia Bank, US Coast Guard und Vodafone haben Fiorano eingesetzt, um Innovationen mit Lösungen voranzutreiben, die eine nie dagewesene Produktivität ermöglichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210331005889/de/

Contacts:

Sumit Kuhite

+1 650 326 1136

mediarelations@fiorano.com