ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Sanofi vor Zwischendaten zur Hammer-Studie über Thor-707 als Monotherapie und in Kombination mit Keytruda auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. 2019 habe der Pharmakonzern als einen der ersten strategischen Schritte des neuen Vorstandschefs Paul Hudson und des Forschungs- und Entwicklungschefs John Reed die US-Biotechfirma Synthorx gekauft, erinnerte Analyst Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sollte das Geschäft mit Krebsmedikamenten gestärkt werden. Synthorx' wichtigstes, allerdings noch nicht marktreifes Mittel sei die Immuntherapie Thor-707 gewesen. Am 10. April nun gelte das Hauptaugenmerk der Wirksamkeit und Verträglichkeit des Mittels./ck/he



