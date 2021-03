Wann gab es das schon mal? 2 Tage hintereinander schließt der DAX mit demselben Schlussstand! Nach einer Schaukelbörse stand er heute zum Handelsschluss wieder da, wo er gestern aufgehört hatte, nämlich bei 15.008 Punkten. Dabei legten die Umsätze auf Tagesbasis allerdings leicht zu. In New York liegen die großen Aktienindizes dagegen im Plus. Der DJIA gewinnt aktuell 66 Punkte auf 33.132 Zähler, während der Nasdaq 100 246 Punkte auf 13.143 Zähler gewinnt.Bei den Einzelwerten waren da vor allem jene Werte interessant, die zum heutigen Monats- und Quartalsschlusskurs Chartsignale genieren konnten. Dazu gehören Daimler (DE0007100000) und Nordex (DE000A0D6554). Die Daimler-Aktie schloss heute zwar nur 7 Cent höher als gestern, lag aber mit einem Schlusskurs von 76,01 Euro über dem Monatsschlusskurs vom Januar 2018, der bei 73,73 Euro lag. Zwar fehlt noch die Bestätigung der Signifikanz, da der Monatshöchstkurs vom Januar 2018 bei 76,48 Euro, jener vom März 2021 aber bei 76,28 Euro lag. Aber gerade diese Konstellation verleiht der Daimler-Aktie die Spannung für die kommenden Handelstage.

