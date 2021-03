Der seit kurzem in Wien gelistete Schweizer SaaS-Lösungsanbieter beaconsmind hat Halbjahreszahlen vorgelegt. Die Ergebnisse würden mit einem negativen EBITDA von 0,9 Mio. Franken und einem Umsatz von 0,15 Mio. Franken der bei Börsennotierung im Februar 2021 gegebenen Prognose folgen, so das Unternehmen. Der Umsatz lag 70 Prozent unter dem des gleichen Zeitraums im Jahr 2019 von 0,5 Mio. Franken. Die Auswirkungen der Covid 19-Pandemie auf die Kunden von beaconsmind seien deutlich spürbar gewesen, vor allem auf Grund von Ladenschließungen in nahezu allen Märkten, erklärt das Unternehmen. Beaconsmind erwartet für das Kalenderjahr 2021 ein positives EBITDA von 1 Mio. Franken und 11 Mio. Franken Umsatz. Dieser signifikante Wachstumsschub soll durch die Reaktivierung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...