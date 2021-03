NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch Kursverluste verbucht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im späteren Handelsverlauf um 0,19 Prozent auf 131,05 Punkte. Zehnjährige Anleihen rentierten mit 1,75 Prozent. Am Vortag war die Rendite mit 1,77 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2020 gestiegen./ck/he