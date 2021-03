In den vergangenen Tagen hatten wir mehrfach im Detail darauf aufmerksam gemacht, dass die charttechnische Lage bei den Wasserstoffwerten zwar heikel, aber hoffnungsvoll ist. Insbesondere vor dem Hintergrund des politischen Rückenwindes für ihren "Business Case' und damit fundamental auch für ihren "Investment Case'.Gestern war die Ungewissheit noch relativ hoch, die Tiefstkurs-Analyse deutete aber bereits an, dass der Boden erreicht sein könnte. Heute nun folgt nun die entsprechende "Price Action', also ein passender Preisimpuls nach oben.Im Zuge dessen legen Ballard Power (CA0585861085) aktuell 6,93 % auf 24,37 Dollar zu und haben damit auf Tagesbasis einen formschönen Doppelboden gebildet. Und nebenbei wurde auch gleich der seit 19.02.2021 laufende kurzfristige Abwärtstrend mit einem Sprung überwunden. Das macht Laune auf mehr, Setback inklusive!

