Spätestens seit Anfang 2021 kennt wohl jeder das Unternehmen GameStop - oder hat zumindest einmal davon gehört: Die Medien waren voll mit Artikeln über das Börsendrama, das nun sogar von Netflix verfilmt werden soll. Aber wie begann die Geschichte des heutigen Fortune 500-Unternehmens?? 1984 beginnt die Geschichte GameStops mit der Gründung von Babbage's ? GameStop geht als GME im Jahr 2002 an die New Yorker Börse ? 2021 ist GameStop in ein großes Börsendrama verwickeltGameStop ...

Den vollständigen Artikel lesen ...