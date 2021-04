In Zeiten der coronabedingten Stay-at-Home-Mentalität hat sich der Fitnessgeräte-Anbieter Peloton zu einem High-Flyer an der Börse entwickelt. Doch um den Erfolg auch nachhaltig zu sichern, hat sich das Unternehmen zuletzt auf eine beachtliche Einkaufstour begeben.? Peloton ist ein Corona-Profiteur ? Langfristiger Erfolg soll gesichert werden ? Wachstum durch zahlreiche ZukäufeUm sich vor einer Corona-Ansteckung zu schützen, blieben die Menschen in 2020 vermehrt zu Hause. Außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...